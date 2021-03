65-Jähriger wollte aus Wut Politiker "aufhängen"

Insgesamt 15 Postkarten und zwei Briefe soll der Mann geschrieben haben – aus Wut über die Corona-Testpflicht bei Kindern. Sollten Kinder einen Test machen müssen, "fangen wir uns" Landeshauptmann Thomas Stelzer, dessen Stellvertreterin Christine Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer "und hängen sie am Hauptplatz auf", schrieb der Mann. Den Linzer Stadtpolizeikommandanten ließ er wissen: "Die BH und Polizei verhalten sich wie die Gestapo unter Hitler, sie sind wie Goebbels." Und schließlich kündigte er einem Transportunternehmer wegen angeblicher Lärmerregung an: "Wir werden in den nächsten Tagen einen Tankwagen stoppen, den Fahrer beim Auspuff anbinden und das Führerhaus anzünden."

Dass der Mann als Absender die nicht existierende "Volksgruppe oberes Mühlviertel" angab, hatte kurzfristig auch den Verfassungsschutz auf den Plan gerufen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.