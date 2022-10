65 Drogen-Anzeigen bei Schwerpunktkontrollen

Eine Vielzahl an Anzeigen stellten Beamte des Stadtpolizeikommandos Linz am Wochenende bei Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet aus. Besonders viel Arbeit gab es für die Polizeibediensteten rund um den Urfahraner Jahrmarkt. Dort wurden allein am Freitagabend 40 Vergehen gegen das Suchtmittelgesetz geahndet. Die Beamten stellten 70 Gramm Cannabiskraut, 2,5 Gramm Kokain, zwei Gramm Amphetamin sowie eine Marihuanamühle sicher.

Weitere zehn Anzeigen gab es nach dem Jugendschutzgesetz. Dazu kamen Anzeigen wegen illegalen Aufenthalts, diverser Anstandsverletzungen sowie aggressiven Verhaltens. Zwei Mal nahmen die Beamten bei Personenstandskontrollen auch einen Asylantrag entgegen.

Die ganze Breite des Strafgesetzbuches umfassten auch jene Delikte, die die Schwerpunktaktion im übrigen Linzer Stadtgebiet zutage brachte: von verbotener Bettelei bis zur Sicherstellung eines als vermeintlich gestohlen gemeldeten Automobils. Auch hier entfielen die meisten Anzeigen – nämlich 25 – auf Verstöße nach dem Suchtmittelgesetz von Cannabis über Crystal Meth bis Heroin.

Schwer Betrunkener gerettet

Einem Mann rettete die Polizei wohl das Leben: Der Nachtschwärmer wurde schwer alkoholisiert schlafend zwischen zwei Containern liegend gefunden – bei Temperaturen von unter zehn Grad Celsius. Die Polizisten leisteten dem Betrunkenen Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang, sodass der Mann ärztlich versorgt und an einen warmen Ort gebracht werden konnte.

Bei einem weiteren Planquadrat am Samstagabend mit einem Schwerpunkt im Stadtteil Urfahr führte die Polizei 132 Alko-Vortests und sechs Alkoholtests durch. Das Ergebnis: 104 Fahrzeuglenker wurden angezeigt, 14 Fahrzeuglenker wurden mit Organmandaten abgestraft. Zwei Personen konnten keinen gültigen Führerschein vorweisen. Darüber hinaus wurden sechs Drogen-Harnschnelltests durchgeführt.

Einbrecher in flagranti erwischt

Die massive Polizeipräsenz führte auch dazu, dass noch während des Planquadrats zwei jugendliche Täter bei einem Trafik-Einbruch in Linz-Urfahr mehr oder weniger auf frischer Tat ertappt werden konnten. Die beiden Burschen waren in das Geschäft eingestiegen und dürften dabei den Alarm ausgelöst haben. Die Inhaberin verfolgte die Tat auf einer Überwachungskamera und alarmierte daraufhin die Polizei. Die beiden erst 13-Jährigen und daher noch strafunmündigen Burschen wurden vorläufig festgenommen. Danach übergaben die Beamten sie in die Obhut ihrer Betreuer. (lebe)