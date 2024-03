64. Narzissenfest: Wer wird zur neuen Hoheit im Ausseerland gekrönt?

Den Moment, wenn die filigran gestaltete Narzissenkrone auf der Bühne offiziell überreicht wird, werden die amtierende Narzissenkönigin Michaela Ertlschweiger und ihre beiden Prinzessinnen Sophia Hellwig und Celin Pichler wohl niemals vergessen. „Es war definitiv das schönste Jahr in meinem Leben. Ich kann gar nicht sagen, welches das tollste Event war, weil jedes dann wieder übertroffen wurde“, sagt Ertlschweiger (23).

Ob nun der gemeinsame Auftritt bei der Skiflug-WM am Kulm, der Steirerball in der Wiener Hofburg oder der Bauernbundball – jeder einzelne Auftritt der vergangenen Monate wird den drei jungen Frauen in lebhafter Erinnerung bleiben. „Bei einem sind wir uns aber alle einig: Das schönste Ereignis war trotz allem das Narzissenfest selbst. Und wir sind als Team super zusammengewachsen“, sagt Narzissenprinzessin Sophia Hellwig (22) aus Gmunden.

Eine Vitrine mit Erinnerungen

Einen besonderen Platz wird die Narzissenkrone auch bei Narzissenprinzessin Celin Pichler (24) einnehmen: „Jede Krone ist ein Unikat. Ich plane schon jetzt eine Vitrine, wo ich alle Erinnerungsstücke an dieses Jahr als Narzissenhoheit aufbewahren werde. Die Krone, das Lebkuchenherz vom Krönungsabend, die Fotos – das gehört alles dazu.“

Doch während die amtierenden Hoheiten in den kommenden Wochen noch zahlreiche Auftritte absolvieren, begibt sich die Region Ausseerland Salzkammergut bereits auf die Suche nach neuen Narzissenhoheiten, um die Region im kommenden Jahr zu vertreten. Junge Damen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren können sich online oder postalisch bewerben. Was dafür erforderlich ist: ein Lebenslauf, zwei Fotos und ein paar Zeilen, warum man gerne Narzissenhoheit werden will.

Publikum wählt die Königin

Bewerbungen werden bis 28. April angenommen. Eine hochkarätige Jury wählt beim Casting am 4. Mai am Grundlsee die drei neuen Hoheiten. Wer aber die Königin wird, entscheidet sich erst am Krönungsabend (30. Mai) in Bad Aussee. Denn nach einigen Jahren Pause liegt es heuer wieder am Publikum vor Ort, die neue Narzissenkönigin für das Ausseerland Salzkammergut zu wählen.

Bewerbungen können online unter narzissenfest.at/bewerbung eingereicht werden

Das 64. Narzissenfest

Von 30. Mai bis 2. Juni findet in diesem Jahr wieder das größte Blumenfest Österreichs im Ausseerland Salzkammergut statt - in diesem Jahr am Grundlsee. Am Festsonntag beginnt das Programm mit Narzissenfiguren, Musik und Tanz um 9 Uhr. Die schönsten gesteckten Narzissenfiguren werden um 15 Uhr bekannt gegeben.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger