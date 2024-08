64-Jähriger stürzte bei Weintrauben-Ernte in Prambachkirchen in den Tod

Bei ernte von Weintrauben stürzte der Mann in den Tod. (Symbolbild)

Bei der Gartenarbeit ist ein 64-Jähriger am Dienstag auf seinem eigenen Grundstück tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der Mann am Nachmittag damit beschäftigt, mit einer Zange Weintrauben zu ernten, als es zu dem Unfall kam.

Er stand dazu auf einem Podest in etwa zwei Metern Höhe, das er über eine hölzerne Außenstiege erreicht hatte. Als sich der Mann vorbeugte, brach eine etwa 90 Zentimeter hohe Brüstung aus Holz. Der 64-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte rund zwei Meter in die Tiefe.

Als die Gattin den Unfall bemerkte, alarmierte sie sofort die Einsatzkräfte, Rettung und Notarzt rückten an. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er hatte sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Lokalisierung: Zu dem Unglück kam es im Gemeindegebiet von Prambachkirchen

