63-Jähriger geriet in Taufkirchen an der Pram mit Daumen in Kreissäge

Zu dem Unfall kam es am Freitag gegen 11:30 Uhr auf dem Firmengelände des Sohnes des Verletzten.

Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Schärding war dabei, mit einer Kreissäge Brennholz aus Paletten zusammenzuschneiden. Dabei geriet er mit dem linken Daumen in das Sägeblatt. Der Finger soll aber nicht abgetrennt worden sein, so die Polizei auf Anfrage. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum gebracht.

