6,2 Millionen Arbeitsstunden für die Allgemeinheit

Durchschnittlich 63 Feuerwehrleute stehen jede Stunde in Oberösterreich im Einsatz. Geht bei einer der 913 Feuerwehren ein Notruf ein, so lassen die Freiwilligen, die Mitglieder der Berufs- oder der Betriebsfeuerwehren alles liegen und stehen. Bei Bränden, Menschenrettungen oder technischen Einsätzen sind die Helfer zur Stelle – so auch im Jahr 2022, wo die Feuerwehren von Oberösterreich insgesamt 48.249 Einsätze verzeichnet haben, davon nur rund ein Viertel – nämlich 13.182