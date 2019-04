6100 Fans: Trotz der Niederlage war die Stimmung beim Schlager meisterlich

PASCHING. Jung und Alt feuerten in Pasching den LASK an. Seine Fans stehen hinter der Mannschaft.

Seit Generationen ist es bei Familie Böhm aus Urfahr Tradition, dem LASK die Daumen zu drücken. Bild: rela

"Mein erstes LASK-Spiel habe ich im Jahr 1948 gegen Wacker Wien gesehen – als Neunjähriger. Es wäre schön, wenn ich nach 1965 noch einen zweiten Meistertitel miterleben könnte", sagt Fritz Langthaler, mit 80 Jahren einer der ältesten LASK-Fans, die am Sonntag beim Spitzenspiel gegen Tabellenführer Salzburg mitfieberten.

Schon Stunden vor Matchbeginn war die Euphorie in und um die Paschinger TGW-Arena groß. Viele Eltern waren mit ihren Kindern gekommen: "Die Begeisterung für den LASK ist unbeschreiblich", sagt Alexandra (42) aus Traun, die wie ihre Zwillingstöchter Nicole und Sarah ganz in Schwarzweiß gekleidet war. Alfred Pöcksteiner hat schon viele LASK-Mannschaften erlebt. "Aber eine Truppe mit so einem Charakter und Trainer hatten wir noch nie."

Und was, wenn es – so wie es derzeit ausschaut – doch nicht mit dem Meistertitel klappt? "Der LASK hat schon jetzt so viel erreicht. Wenn wir heuer nicht Erster werden, dann eben nächstes Jahr", waren sich viele Fans nach der 0:2-Niederlage gegen Salzburg einig.

Katharina, Jutta, Antonia (Fotos: rela)

Das sagen die LASK-Fans im Alter zwischen acht und 80 Jahren

"Schon als Neunjähriger war ich mit meinem Vater am LASK-Platz. Die Aussichten auf den zweiten Meistertitel nach 1965 bleiben gut.“

Fritz Langthaler (80), aus Leonding

"Der LASK ist einfach cool und hat die besten Spieler. Wir verfolgen jedes Spiel entweder im Stadion oder im Fernsehen.“

Hannah (10) und Nico (8), aus Walding

"Die Begeisterung ist unbeschreiblich groß! Seit meiner Kindheit bin ich LASK-Fan, und meine Zwillingstöchter ziehen voll mit.“

Alexandra (42), Sarah und Nicole (beide 14 Jahre alt) aus Traun

"Ich bin durch meinen Onkel zu einem großen LASK-Fan geworden. Das Potenzial für den Meistertitel hätte das Team, wir werden sehen.“

Andrea Erhart (44), aus Linz

Meine drei Söhne und ich fiebern mit dem LASK im Stadion mit. Wir hoffen immer noch auf den Titel.“

Josef Diegruber (47), mit Sohn Sebastian (13) aus Luftenberg

"Der Meistertitel für den LASK ist immer noch möglich – er muss aber nicht sein. Das Team hat schon jetzt das Plansoll mehr als erfüllt.“

Alfred Pöcksteiner (61), aus Linz

