61-jähriger Tierquäler erschoss im Linzer Stadtgebiet Krähen - Anzeige

Die Polizei wurde Montagmittag zu einem Vorfall auf einem Parkplatz in der Derfflingerstraße gerufen. Ein Mann soll dort mit einem Gewehr auf Krähen geschossen haben. Die Beamten fanden mehrere Krähen, die mit einem Kleinkalibergewehr erschossen wurden. Nach weiteren Erhebungen wurden mehrere ähnliche Fälle an verschiedensten Tatorten bekannt, welche aber nie angezeigt wurden, so die Polizei.

Den Polizisten gelang es einen 61-Jährigen aus Linz als Tatverdächtigen auszuforschen. Der Mann stimmte einer freiwilligen Nachschau in seinem Fahrzeug sowie seiner Wohnung zu. Dabei konnten mehrere Schusswaffen, Schalldämpfer sowie Munition vorgefunden und sichergestellt werden. Der 61-Jährige wurde festgenommen. Bei der Einvernahme zeigte er sich geständig, er wird angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.