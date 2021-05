Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es Samstagvormittag in Eberschwang. Ein 61Jähriger schnitt in seiner Werkstatt Holzleisten, als er plötzlich abrutschte und mit der linken Hand in das rotierende Sägeblatt geriet. Sein 37-jähriger Schwiegersohn hörte die Schreie und verständigte die Rettungskräfte. Gemeinsam mit seiner 34-jährigen Gattin leistete er Erste Hilfe.

Der 61-Jährige wurde schwer verletzt zum Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen.