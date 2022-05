600.000 Besucher strömten zum Urfahrmarkt

600.000 Jahrmarkt-Besucher zählte man in den vergangenen neun Tagen. "Es zeigt, wie sehr der Linzer Urfahranermarkt vermisst worden ist", freuen sich die Verantwortlichen der Stadt Linz am Sonntag in einer Aussendung. "Es war ein grandioses Comeback als Volksfest, das unsere Erwartungen übertroffen hat. Nach der zweijährigen Zwangspause war es heuer emotional ohnedies der beste Urfahranermarkt aller Zeiten“, sagt die Marktreferentin, Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer. Zum Vergleich: Beim Herbstmarkt 2019 - dem letzten Urfahrmarkt vor Beginn der Corona-Pandemie - waren 450.000 Besucher an das linke Donauufer gekommen.

Alleine am Eröffnungswochenende konnten diesmal knapp 190.000 Gäste gezählt werden. Highlight am ersten Abend war das große Feuerwerk. Ein Publikumsmagnet war auch der Mittwoch als Familientag mit ermäßigten Preisen, der heuer als schulfreier Floriani-Tag vor allem Kinder und Jugendliche begeisterte. Viel neues Publikum lockte der Konzertsound am Mittwoch ins Festzelt, wo tr&b, Cook And The Gang und dem Hot Pants Road Club die Stimmung und Spendenfreudigkeit anheizten. Das von Lions Club Linz Primavera mit Partnern organisierte Ukraine Charity-Konzert erbrachte eine Spendensumme von 11.000 Euro. Mit Kokosbusserln und Gratisgetränken gab es zum Muttertag noch Aufmerksamkeiten der Marktbetriebe an alle Mütter.

Der Urfahrmarkt in Zahlen

Mehr als 112.000 Halbe Bier und 32.000 Limonaden flossen durch die durstigen Kehlen.

strömten in den vergangenen neun Tagen zum Urfahranermarkt. Mehr als 112.000 Halbe Bier und 32.000 Limonaden flossen durch die durstigen Kehlen.

und flossen durch die durstigen Kehlen. 6000 Portionen Grillhenderl und 52.000 Portionen Bratwürstel wurden im Festzelt des Frühjahrsmarktes verkauft.

