600.000 Euro Schaden: Polizei warnt vor falschen Finanzexperten

Allein in den vergangenen drei Wochen ist ein Gesamtschaden über mehr als 600.000 Euro entstanden, teilte das Landeskriminalamt am Samstag mit. Die vermeintlichen Finanzexperten versprechen in sozialen Medien und verschiedenen Webseiten Vermögenszuwächse, die "vollkommen unrealistisch" seien. Wer Interesse zeigt, wird anschließend telefonisch oder per Mail kontaktiert und in die Falle gelockt. "Bleiben Sie vorsichtig und misstrauisch. Lassen Sie sich nicht von den versprochenen Gewinnen in Versuchung führen", rät das LKA. Bei den "Finanzexperten" handelt es um Online-Betrüger. "Derartige Angebote existieren nicht."

Wer sich unsicher ist, soll unbedingt eine zweite Meinung einholen und/oder mit der Finanzmarktaufsicht (www.fma.gv.at) in Kontakt treten. Opfer sollen sich unverzüglich bei ihrem Bankinstitut melden und danach Anzeige bei der Polizei erstatten.