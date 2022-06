6000 Einsätze am Tag: "Engagement ist nicht selbstverständlich"

Ob nun bei Corona-Schutzimpfungen, bei den sozialen Diensten wie Essen auf Rädern, im Rettungseinsatz oder bei der Unterstützung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine – pro Tag ist das Rote Kreuz Oberösterreich rund 6000 Mal im Einsatz.

Dass dieses Engagement keinesfalls selbstverständlich ist, darauf verweist Walter Aichinger, Präsident des oberösterreichischen Roten Kreuzes. "Freiwillige sind das Herzstück unserer humanitären Hilfsorganisation und Leistungsträger unserer Gesellschaft. Unsere Mitarbeiter sind besonders in Krisen- und Ausnahmesituationen eine verlässliche und unverzichtbare Stütze", sagt Aichinger.

Neue Herausforderungen für Rotes Kreuz

Der Gesellschaftswandel fordert auch die Hilfsorganisationen heraus, denn immer mehr Menschen sind in ihrer Alltagsbewältigung auf Hilfe angewiesen. Das Rote Kreuz geht davon aus, dass die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Oberösterreich von derzeit rund 80.000 bis zum Jahr 2040 auf etwa 126.000 steigen wird. Derzeit werden rund 14.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher vom Roten Kreuz in der Mobilen Pflege betreut, bis 2050 würden in Österreich wohl etwa 79.000 weitere Pflegekräfte im Bereich der mobilen und stationären Pflege benötigt.

Nach einer coronabedingten Pause wurde im Herbst 2021 auch das Betreute Reisen wieder aufgenommen. "Wir haben ein Sicherheitskonzept für unbeschwerte Reisen erarbeitet, um jenen Menschen Urlaubsfreuden zu ermöglichen, die nicht mehr allein verreisen können", sagt Rotkreuz-Präsident Aichinger. Auch die Erste-Hilfe-Kurse waren im ersten Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie wieder gut besucht: Die Zahl der Teilnehmer stieg dabei auf 32.100.