600 Wanderer saßen auf der Wurzeralm fest

Nach einem Hydraulikproblem mussten die Wagen der Standseilbahn gegen 14 Uhr ihren Betrieb einstellen. "Bei einem leeren Wagen, der nach oben fuhr, kam es zu einem Druckverlust in der Leitung", sagt Helmut Holzinger, Chef der Hinterstoder-Wurzer-alm-Bergbahnen. Rund 60 Personen, die auf dem Weg ins Tal waren, wurden in Sicherheit gebracht. "Der Wagen kam kurz vor der Einfahrt in den Tunnel zum Stehen", sagt Holzinger. "Von dort wurden die Passagiere zur Forststraße begleitet." Einige gingen zu Fuß ins Tal, der Rest wurde in Kleinbussen nach unten transportiert.

Doch zu diesem Zeitpunkt waren hunderte Wanderer am Berg. "Wir haben so schnell wie möglich zehn bis zwölf Kleinbusse organisiert und so rund 600 Menschen ins Tal gebracht." Am Abend wurde der Schaden repariert, gestern waren die Wagen wieder in Betrieb. Im Sommer 2020 werden sie um vier Millionen Euro durch neue ersetzt.