600 Teilnehmer machten die erste Steyr Pride zu einem bunten Fest der Vielfalt

Egal wer du bist, wie du lebst oder woran du glaubst: Du bist gut, genau so, wie du bist. Dafür steht unter anderem die Regenbogenfahne, die am Samstag in Steyr vielerorts zu sehen war. Denn erstmals wurde hier die Steyr Pride veranstaltet. 600 Menschen feierten ein buntes Fest der Vielfalt und machten zugleich auf die Anliegen der LGBTQIA*-Community aufmerksam.

Erwartungen übertroffen

Dass so viele Menschen zur Steyr Pride gekommen sind, freut Mitorganisatorin Mel Dafert besonders. "Wir hatten keine Erfahrungswerte in Steyr, deshalb war es im Vorfeld relativ schwer einzuschätzen. Aber am Ende wurden unsere Erwartungen weit übertroffen", sagt die Linzerin, die seit fünf Jahren in der Community aktiv ist. Für Dafert und das YOUnited-Team war das Fest ein wichtiges Signal, um zu zeigen, "dass queere Menschen kein Randthema mehr sind. Wir brechen Rollenbilder auf und sind mitten in der Gesellschaft angekommen. Außerdem sind wir eine Menge, die zu respektieren ist", sagt die 24-Jährige, die sich gemeinsam mit den übrigen Organisatorinnen und Organisatoren bewusst für Steyr entschieden hat. "Wir haben hier ein Stück Geschichte geschrieben. Es war eine der erste Pride-Veranstaltungen außerhalb einer Landeshauptstadt. Für uns ist es wichtig, dass es auch lokale Angebote gibt und sich die Leute in ihrer Heimat repräsentiert fühlen", erklärt die 24-Jährige.

Zwischenfälle wie vergangene Woche bei der Linzer Pride, bei der drei jugendliche Teilnehmer angegriffen und verletzt wurden, gab es in Steyr nicht. "Wir hatten elf Beamte im Einsatz, aber es gab keinerlei Probleme", sagt Clemens Lehner von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Dennoch waren die Veranstalter vorbereitet. "Wenn eine Veranstaltung zum ersten Mal stattfindet, sollte man auf alles gefasst sein. Es hätte ja spontane Gegendemonstrationen oder andere Vorfälle geben können. Das sind Erfahrungswerte. Wir waren schon auf Veranstaltungen, wo man uns mit Eiern beworfen hat. Man weiß nie, was den Leuten einfällt", sagt die Linzerin.

Fortsetzung folgt

Nachdem die erste Steyr Pride ein voller Erfolg war, denken Mel Dafert, YOUnited und die übrigen beteiligten Institutionen bereits an 2023. "Wir haben noch nichts Konkretes geplant, aber die Motivation, auch im nächsten Jahr wieder nach Steyr zu kommen, ist auf jeden Fall da. Schließlich wollen wir sichtbar sein und bleiben", so die Linzerin.