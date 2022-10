600 Euro monatlich: Pflegestipendium in Oberösterreich startet heute

LINZ. Das Pflegestipendium solle vor allem ein Anreiz sein, mehr junge Leute als Arbeitskräfte für den Pflegebereich zu gewinnen, sagt Gesundheitsreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Pro Monat werden den Auszubildenden ab September 2022 600 Euro ausbezahlt, unabhängig vom Einkommen der Familienmitglieder. "Wie in allen Bereichen unserer Gesellschaft und der Wirtschaft stehen wir auch im Gesundheitswesen vor personellen Herausforderungen. Daher ist es uns in Oberösterreich umso wichtiger, Leidenschaft für den Pflegebereich zu entwickeln und jene in Ausbildung auch finanziell zu unterstützen", sagt Haberlander. Ausbezahlt wird der Betrag rückwirkend voraussichtlich Ende des Jahres 2022.

Erweiterung für Sozialbetreuungsberufe

Ob nun in der Ausbildung zur Pflegefachassistenz, zum Diplomsozialbetreuer oder im Bachelorstudium der Pflegewissenschaft - all jenen Personen, die derzeit eine Ausbildung an einer oberösterreichischen Bildungseinrichtung für Pflege absolvieren und keine existenzsichernden Maßnahmen beziehen, haben Anspruch auf das Pflegestipendium. "Das ist eine der zentralen Maßnahmen, um sowohl Einsteiger als auch Umsteiger für die Pflege und Betreuung zu begeistern. Daher erweitern wir in Oberösterreich diese weit über die Vorgaben des Bundes hinaus um den Bereich der Sozialbetreuungsberufe", sagt Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Besonders die Altenpflege müsse sich mehr als jede andere Branche um Nachwuchs bemühen.

Finanziert wird das Pflegestipendium gemeinsam von Bund und Land Oberösterreich im Rahmen der Bundespflegereform. Rund 22,9 Millionen Euro stehen für das kommende Jahr dafür zur Verfügung. "Vor kurzem gab es eine Umfrage zum Thema Pflegeberufe. 27 Prozent der jungen Befragten - das sind immerhin rund 44.000 - gaben an, sich einen Job im Pflegebereich vorstellen zu können", sagt Hattmannsdorfer. "Unser Ziel muss es sein, so viele Kräfte wie möglich für den Pflegebereich zu gewinnen. Das Pflegestipendium kann dabei einen wertvollen Anreiz geben."

Weiterer Schritt: Ausbildungsoffensive "Pflege" mit dem AMS

Um besonders Berufsumsteiger von einem Beruf in der Pflege zu begeistern, gibt es ab 1. Jänner 2023 das sogenannte "AMS-Pflegestipendium". Jene Personen, die an AMS-Ausbildungen im Pflegebereich teilnehmen, erhalten mit Anfang des Jahres 2023 mindestens 1400 Euro monatlich zur Deckung ihrer Lebenserhaltungskosten. "Das ist die perfekte Ergänzung zu unserem Oberösterreich-Pflegestipendium. Mit der Initiative von Arbeitsminister Martin Kocher können gezielt Umsteiger angesprochen werden. Beispielsweise gilt das für junge Frauen und Männer nach der Karenz", sagt Hattmannsdorfer.