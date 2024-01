60-jährige Landwirtin von 200-Kilo-Stier verletzt

Eine 60-jährige Landwirtin aus dem Bezirk Kirchdorf war am gestrigen Montag gegen 15 Uhr gemeinsam mit ihrem 63-jährigen Ehegatten sowie dem 26-jährigen Sohn im Stall des landwirtschaftlichen Anwesens mit dem Umsperren von Jungstieren in andere Stierboxen beschäftigt.

Dabei befand sich die 60-Jährige hinter einer Absperrung, welche für die Richtungsleitung der Stiere aufgestellt war. Ein 200 Kilogramm schwerer Jungstier sprang so stark gegen die Alu-Absperrung, dass diese so stark durchgebogen wurde und die dahinterstehende Landwirtin so unglücklich traf, dass diese zu Sturz kam und mit dem Kopf auf dem Betonboden aufschlug. Die Frau, welche sofort bewusstlos war, wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in das Klinikum Wels eingeliefert.

