60 Corona-Neuinfektionen in Oberösterreich am Freitag

Trotz Rückkehr zur Maskenpflicht im öffentlichen Bereich am 9. Juli kamen innerhalb der vergangenen 24 Stunden 60 Fälle hinzu: Am 1. Juli lag die Zahl bei 61, was das Land Oberösterreich veranlasste, die Lockerungen beim Mund-Nasen-Schutz zurückzunehmen. Der Krisenstab des Landes sah Freitagnachmittag keinen Grund zur Beunruhigung. Man stelle derzeit eine tägliche Schwankung bei der Zahl der Neuinfektionen (in 24 Stunden) fest. "60 liegt hier an der oberen Schwankungsbreite", so die Auskunft. Seit 9. Juli seien es durchschnittlich 39 Neuinfektionen täglich. Die Zahl der aktuell Infizierten lag im Betrachtungszeitraum 9. bis 17. Juli (12 Uhr) zwischen 482 und 501. Die Reproduktionszahl betrug Freitagmittag 1,02.

Es zeichne sich aktuell auch kein neuer Cluster ab, betonte der Krisenstab. Aufgrund des Kontaktpersonenmanagements ließen sich Infektionsketten gut abgrenzen. Man beobachte die Lage genau. Aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hieß es, dass nach acht Tagen Maskenpflicht noch keine aussagekräftigen Rückschlüsse auf die Effizienz der Maßnahme gezogen werden können. Eine weitere Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen sei aktuell nicht gedacht, teilte Stelzers Büro mit.

Corona-Teststraße in Linz

Kommenden Mittwoch geht in Linz eine eigene Corona-Teststraße des Roten Kreuzes in Betrieb. Die Stadt stellt dafür einen Teil des Design Centers zur Verfügung, informierte sie in einer Aussendung. "Damit müssen Linzer, die als Corona-Verdachtsfälle gelten, nicht mehr selbst nach Ansfelden (Bezirk Linz-Land) fahren oder per Rettungstransport dorthin gebracht werden."

