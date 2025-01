59-Jähriger bedrohte Polizisten mit dem Umbringen

Vorbildlich gehandelt hat eine Polizeischülerin in Linz. Auf ihrem Weg in die Polizeischule hörte sie in einem Linienbus das Selbstgespräch eines Mannes mit.

Der 59-Jährige sprach darüber, dass er noch am selben Tag einen Termin bei der Landespolizeidirektion habe. Gegen ihn bestünde ein Waffenverbot, aber er habe noch zwei Waffen zuhause. Beim Aussteigen aus dem Bus soll der Mann noch gesagt haben, dass er, sollte er jemanden umbringen , einen Polizisten umbringen werde.

Die Polizeischülerin meldete dieses Selbstgespräch sofort ihrer Vorgesetzten, welche die Information an den betroffenen Beamten weitergab. Tatsächlich erschien der 59-Jährige gegen zehn Uhr im Polizeigebäude in der Linzer Nietzschestraße. Die Beamten, die bereits vorgewarnt waren, erkannten den Mann und nahmen ihn fest. Die Polizeischülerin konnte ihn eindeutig identifizieren, der Linzer wurde daraufhin ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Bei seinem Termin im Polizeigebäude hatte der Mann allerdings keine Waffen bei sich, vor Ort hat er auch keine weiteren Drohungen ausgesprochen.

