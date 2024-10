58-Jähriger stürzte auf Baustelle in Rohrbach in den Tod

Tödliche Verletzungen zog sich ein Mühlviertler am Dienstagnachmittag bei einem Sturz aus etwa sechs Metern Höhe zu: Der 58-Jährige war auf der Baustelle seines Wohnhauses im Gemeindegebiet von Rohrbach-Berg beschäftigt, als es gegen 15:15 Uhr zu dem Unglück kam.

Gleichgewicht verloren

Laut Polizei dürfte er das Gleichgewicht verloren haben, als er vom zweiten Obergeschoß des Gebäudes aus Styroporplatten auf den Garagenvorplatz warf. Er stürzte auf den Boden und kam in der Einfahrt zu liegen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Lesen Sie auch: Vierjähriger stürzte in Vöcklabruck von Balkon im 2. Stock

Auch in Vöcklabruck standen die Rettungskräfte am Dienstag nach einem Sturz aus sieben Metern Höhe im Einsatz: Ein Vierjähriger war in einem unbeaufsichtigten Moment auf einem Balkon im zweiten Stock auf einen Sessel geklettert und hatte dabei das Gleichgewicht verloren. Er stürzte in den Garten und verletzte sich dabei so schwer, dass er vom Notarzt versorgt werden musste.

