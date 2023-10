570.000 Besucher feierten auf dem Urfahraner Markt

Der "goldene Herbst", der seit dem Start des Urfahraner Herbstmarkts die Sonne über Linz erstrahlen ließ, wirkte sich auch äußerst positiv auf die Bilanz aus. "Wir sind mit 570.000 Besuchern fast auf dem Niveau des Frühjahrsmarkts, der traditionell noch besucherstärker ist", sagt die zuständige Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP). "Die Menschen lieben den Urfahraner Markt, denn er ist der Markt für alle." Vor allem das Eröffnungswochenende mit 180.000 Besuchern stellte alles bisher Dagewesene in den Schatten.

72.000 Portionen Bratwürstel

Mit dem warmen Wetter stieg auch der Durst der Besucher. 110.000 Halbe Bier und 43.000 Limonaden zischten durch die durstigen Kehlen. Mit rund 4000 Portionen Grillhendl und 72.000 Portionen Bratwürstel im Festzelt stillten die Jahrmarktbesucher ihren Hunger.

Festwirt Patrick Stützner zeigt sich mit dem Geschäft mehr als zufrieden. "Es war ein sehr, sehr guter Herbstmarkt, die Stimmung unter den Besuchern war sehr positiv", sagt er.

Über besonders viel Zustrom zu ihren Fahrgeschäften angesichts des Traumwetters freuten sich auch die Schausteller.

Bildergalerie: Urfahraner Herbstmarkt ist eröffnet Urfahraner Herbstmarkt ist eröffnet (Foto: Antonio Bayer) Bild 1/28 Galerie ansehen

Besonders viele Besucher zog der diesjährige Herbstmarkt auch beim großen Feuerwerk am Freitag, beim traditionellen Familientag am Mittwoch mit ermäßigten Preisen und dem Seniorennachmittag am Dienstag an. Ebenfalls ein voller Erfolg wurde das Semester-Opening der Hochschülerschaft mit einer großen Studentenparty im Festzelt. Als neues Angebot wurde der "Tag der Inklusion" eingeführt. "Das ist ein wichtiges Zeichen, dass der Jahrmarkt auch für Menschen mit Beeinträchtigung da ist", betont Marktreferentin Doris Lang-Mayerhofer.

Ein Termin zum Vormerken: Der nächste Urfahraner Markt findet vom 27. April bis 5. Mai 2024 statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.