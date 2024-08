57 Grad Temperaturunterschied: Hochsommer im Kühllager

Wie schlimm kann ein Temperaturunterschied von fast 60 Grad schon sein? Für sechs Staplerfahrer der Donaulager Logistics ist das Alltag. 50 Minuten sind sie in der Tiefkühlhalle im Logistikpark Hafen Linz im Einsatz, stapeln Paletten und beladen Lkw. Dann geht es für zehn Minuten wieder in die Wärme. "Manche arbeiten auch länger durch. Der Körper gewöhnt sich mit der Zeit an die Kälte", sagt Andreas Karl, Prokurist und Leiter der Lagerlogistik. Video: Der kälteste Arbeitsplatz des Landes