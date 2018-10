57-Jährige aus Steyr bei Frontalkollision getötet

HARGELSBERG/FELDKIRCHEN BEI MATTIGHOFEN. Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen - 21-jähriger Innviertler starb bei Unfall in Bayern.

Den Einsatzkräften bot sich an der Unfallstelle in Hargelsberg ein Bild des Schreckens. Für die 57-jährige Lenkerin gab es keine Rettung mehr. Bild: laumat.at

Zwei Oberösterreicher sind bei Verkehrsunfällen in den vergangenen beiden Tagen ums Leben gekommen.

Am Mittwoch starb ein 21-Jähriger aus Feldkirchen bei Mattighofen in der Nähe von Bad Reichenhall in Bayern, Donnerstagabend erlag eine 57-jährige Lenkerin aus Steyr nach einer Kollision in Hargelsberg (Bez. Linz-Land) ihren schweren Verletzungen.

Couragierte Ersthelfer

Aus noch ungeklärter Ursache dürfte die 57-Jährige am Donnerstag gegen 20 Uhr auf der Steyrer Straße (B 309) im Gemeindegebiet von Hargelsberg mit ihrem Pkw über die Fahrbahnmitte geraten sein.

Eine entgegenkommende 51-jährige Linzerin, die aus Steyr Richtung Asten unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen, beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen (nachrichten.at berichtete). Als die Feuerwehren Kronstorf und Hargelsberg eintrafen, fanden sie zwei völlig demolierte Wracks vor.

Couragierte Ersthelfer hatten die 57-Jährige bereits aus ihrem Wagen befreit. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche durch einen Notarzt verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.

Die 51-jährige Linzerin war laut Feuerwehr "im Fußbereich massiv im Unfallwrack eingeklemmt." Zur Bergung wurde hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt.

Anschließend wurde die Schwerverletzte ins Krankenhaus nach Steyr gebracht. Die Steyrer Straße war im Bereich der Unfallstelle zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.

Die Polizei richtete eine örtliche Umleitung ein.

Bei einem Frontalzusammenstoß im "Deutschen Eck", 15 Kilometer von Bad Reichenhall entfernt, ist am Mittwoch der 21-jährige Stefan K. aus Feldkirchen bei Mattighofen ums Leben gekommen (nachrichten.at berichtete). Der Innviertler prallte aus noch unbekannter Ursache mit seinem Kleinbus frontal gegen einen Sattelzug. Ersthelfer, darunter eine Krankenschwester, versuchten erfolglos sein Leben zu retten. Der 53-jährige Lkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen und einen Schock.

"Ich habe den jungen Mann zwar nicht persönlich gekannt, aber dieses Unglück ist unvorstellbar tragisch, die Stimmung in der Gemeinde sehr bedrückt", sagte Feldkirchens Bürgermeister Johann Danninger gestern den OÖN.

Auch in den sozialen Netzwerken bekundeten zahlreiche junge Menschen ihre Trauer über den tragischen Tod ihres Freundes.

