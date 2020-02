56-jährige Fußgängerin von Auto gestreift - Lenker beging Fahrerflucht

Die 56-Jährige aus dem Bezirk Gmunden ging um Mitternacht auf dem Bankett der Pettenbacher Landesstraße Richtung Zentrum Vorchdorf. Dabei wurde sie von dem Pkw gestreift und kam zu Sturz. Sie blieb am Straßenrand liegen und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Lenker fuhr ohne anzuhalten einfach weiter.

Ein Ehepaar aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, das an der Unfallstelle vorbeifuhr, bemerkte die am Straßenrand liegende Frau und brachte sie zur Polizeiinspektion Vorchdorf.

Die verletzte Frau wurde von der Rettung versorgt und ins Landeskrankenhaus Vöcklabruck gebracht. Zum fahrerflüchtigen Pkw konnte die Frau keine Angaben machen. Die Polizeiinspektion Vorchdorf bittet unter der Telefonnummer 059133 4111 um Hinweise.