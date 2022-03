550 Ukrainer sollen heute in Oberösterreich ankommen

Das Notschlafquartier in Linz Bindermichl wurde als Erstversorgungsstelle in Betrieb genommen, zudem ein Quartier in Freistadt geöffnet, weitere Notschlafstellen in Eferding, Laakirchen und Ried werden vorbereitet. Die Caritas wurde vom Land mit der Einrichtung eines Help-Points am Linzer Hauptbahnhof beauftragt.

Der Help-Point soll als erste Anlaufstelle für die Eintreffenden dienen. Hier erhalten sie von Mitarbeitern der Caritas Informationen und es werden Notschlafstellen vermittelt. Er könne im Bedarfsfall zu einer zentralen Koordinierungs-Drehscheibe ausgebaut werden, hieß es seitens des Landes.

"Die Erstversorgungsstelle in Linz ist ab sofort mit Personal des Roten Kreuzes besetzt, um ukrainischen Geflüchteten in dringenden Fällen schnell und unkompliziert einen Schlafplatz und Versorgung zu bieten", so Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Die Notschlafstelle am Bindermichl steht rund um die Uhr zur Verfügung. Von der Erstversorgungsstelle werden die Flüchtlinge, wenn sie in Österreich bleiben wollen, dann in ein anderes Quartier weiter vermittelt.

Allerdings richten sich die Notschlaf-Angebote an dringende Fälle. Das Land appelliert an Flüchtlingsinitiativen, wenn möglich frühzeitig mit der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) Kontakt aufzunehmen, damit eine koordinierte Unterbringung sichergestellt werden könne.

Die von der Landesregierung mit der Abwicklung einer Sachspendenaktion beauftragte Volkshilfe schickt am Donnerstag die ersten Lastwagen mit Hilfsgütern auf den Weg in die Ukraine. In ihren 22 Shops sammelt die Organisation Spenden wie etwa Hygieneartikel für Babys und Frauen, Schlafsäcke, Decken und Medikamente.

Hotlines für Quartierzuteilung

+43 1 2676 870 9460, Infos dazu unter www.bbu.gv.at/ukraine, Hotline für private Unterkunft-Anbieter: +43 732 7720 - 16 200 bzw. per E-Mail an nachbarschaftshilfe@ooe.gv.at, Infos zur Spendenaktion von Land OÖ und Volkshilfe OÖ auf www.volkshilfe-ooe.at bzw. unter Tel.: +43 732 34050)