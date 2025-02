Gmundner (19) rastete nach Familienstreit aus: 55-Jährige von hinten mit Stock attackiert

Der junge Mann rastete am frühen Mittwochabend am Gmundner Klosterplatz aus, schrie laut herum und warf mehrere Mülltonnen und ein dort abgestelltes Moped um. Zeugen meldeten den Vorfall um 18:15 Uhr bei der Polizeiinspektion Gmunden. Wenig später meldete eine 55-jährige Gmundnerin, sie sei in der Georgstraße von einem Unbekannten von hinten mit einem Stock attackiert worden.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Streifenbeamte den 19-jährigen Verdächtigen aus Gmunden in der Nähe des zweiten Tatortes antreffen. Der Mann zeigte sich weiter sehr aggressiv und beschimpfte einen der Beamten. Alkoholisiert sei er nicht gewesen, er war zudem mit dem Auto unterwegs, heißt es aus der Landespolizeidirektion. Und: "Der junge Mann zeigte ein derart renitentes Verhalten, dass er festgenommen werden musste". Ursächlich für seine immensen Aggressionen sollen Familienstreitigkeiten gwesen sein. Der 19-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

