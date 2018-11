55-Jährige verstarb nach Wohnungsbrand in Linz

LINZ. Jene 55-Jährige, die bei einem Wohnungsbrand am Donnerstag von der Feuerwehr aus der Wohnung befreit wurde, ist am Donnerstagnachmittag im Krankenhaus verstorben.

Bild: FOTOKERSCHI.AT/Werner Kerschbaum (FOTOKERSCHI.AT)

Wie berichtet, brach am Donnerstag in Linz in einer Wohnung ein Brand aus, bei dem die 55-jährige Bewohnerin von der Feuerwehr aus der Wohnung und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde.

Bereits auf der Zufahrt bemerkten die Einsatzkräfte den starken Rauchaustritt aus einer Wohnung im 1. Obergeschoß. Nach kurzer Erkundung der Lage starteten die Einsatzkräfte einen Löschangriff per Streckleiter.

Der unter Atemschutz vorgehende Trupp zog über die Leiter eine Löschleitung auf. Bereits nach kurzer Suche in der Wohnung konnte eine bewusstlose Person aufgefunden werden.Die Frau wurde zur medizinischen Versorgung in den Neuromed Campus Linz gebracht wo sie am Nachmittag verstarb.

