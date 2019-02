54-Jähriger stürzte in der Drachenwand ab

ST. LORENZ. Beim Abstieg von der Drachenwand stürzte ein 54-Jähriger am Sonntag ab. Die Bergrettung brachte den Verletzten in Sicherheit.

Bild: vowe

Der Mann hatte die Drachenwand am frühen Nachmittag über die Klettersteigroute in St. Lorenz (Bezirk Vöcklabruck) bestiegen. Der Unfall ereignete sich beim Abstieg über den Normalweg: Eine Schneewechte brach unter dem 54-Jährigen aus Deutschland weg, er stürzte im steilen Gelände etwa 20 Meter weit in einen Graben, ehe er gegen einen querliegenden Baumstamm stieß und an diesem hängenblieb. Gegen 17.30 Uhr setzte er einen Notruf ab. Die Bergrettung Mondseeland stieg mit zwölf Mann zu ihm auf. Gegen 21.20 Uhr hatten ihn die Einsatzkräfte sicher ins Tal gebracht. Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

