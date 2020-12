54-Jähriger bei Forstarbeiten schwer verletzt

Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land führte am heutigen Samstag ab 7 Uhr alleine Holzarbeiten am Hang der Traunleiten in Fischlham durch.

Als er gegen 7:30 Uhr einen hängengebliebenen Baum aufarbeiten wollte, schnellte dieser nach Schneidarbeiten seitlich weg und traf ihn am Körper. Der 54-Jährige wurde dabei schwer verletzt, konnte sich mit letzter Kraft noch zu seinem Pkw schleppen und veranlasste die Verständigung der Rettungskette. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels eingeliefert.