53 Autos verschenkt: "Die meisten können ihr Glück gar nicht fassen"

Alles begann mit einem verzweifelten Familienvater, der das Pickerl für sein Auto nicht mehr bekommen hat. "Aber ich brauche den Wagen. Ich muss meine schwerkranke Frau regelmäßig zur Therapie ins Krankenhaus bringen", sagte er zum Kfz-Mechaniker Hans Eidenhammer aus Burgkirchen (Bezirk Braunau).

Der damals 28-Jährige bot der Familie an, sich um einen günstigen Gebrauchtwagen umzuschauen. Als er ihn vorbeibrachte, merkte er, dass das Geld an allen Ecken fehlte. "Die Frau hat an Krebs gelitten, und die beiden kleinen Kinder haben völlig abgenutzte Kleidung getragen", erinnert sich der heute 70-Jährige. Trotz des geringen Kaufbetrags von 1500 Schilling (109 Euro) bat ihn der Vater um Ratenzahlungen. Am Heimweg ging Eidenhammer die schiere Armut der Familie nicht mehr aus dem Kopf. "Ich habe umgedreht und ihnen gesagt: ‚Ich schenk' euch das Auto.‘"

Irene Rossol und Hans Eidenhammer probieren, ob Elias’ Rollstuhl in den Pkw passt. Bild: Manfred Fesl

Das war 1978. Seither hat der Innviertler mehr als 50 alte Autos auf eigene Kosten sowie dank großzügigen Spendern repariert und an Menschen verschenkt, die sich ein Auto sonst nicht leisten könnten, darunter viele alleinerziehende Mütter und bedürftige Familien, oft mit beeinträchtigten Kindern. "Hinter vielen Notsituationen stecken gescheiterte Beziehungen: Der Mann nimmt das Auto mit, die Frau zieht mit den Kindern weg. Aber wie soll sie eine Arbeit annehmen, wenn sie nicht mobil ist?", fragt Eidenhammer. Ein Auto kann der Schlüssel sein, wieder aus der Armutsspirale herauszukommen, ist er überzeugt.

Freud und Leid eng beieinander

Bei jeder Übergabe eines Wagens begegnet dem pensionierten Kfz-Mechaniker ein Schicksal, das ihn berührt. "Die meisten weinen, wenn sie ihre Geschichte erzählen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da merkt man, wie gut es einem geht." Freud und Leid würden im Leben oft ganz eng beieinanderliegen. "Am Donnerstag haben wir meinen 75-jährigen Bruder Franz beerdigt. Da habe ich gedacht, morgen ist endlich wieder ein Freudentag." Denn auf die Übergabe eines Autos freut sich der 70-Jährige fast ebenso sehr wie die neuen Besitzer, die ihr Glück oft gar nicht fassen können.

Gestern, Freitag, verschenkte Eidenhammer Pkw Nummer 53 an Familie S., deren 14-jähriger Sohn Elias seit Geburt an epileptischen Anfällen leidet, nicht sprechen kann, gelähmt und fast blind ist. Dennoch ist er für seine Familie "ein Geschenk Gottes". Sie sind syrisch-orthodoxe Christen, die 2015 vor dem Bürgerkrieg nach Österreich geflohen sind. Elias’ Onkel, der Kräftigste der Familie, trug seinen gelähmten Neffen über weite Strecken zu Fuß. Das Mittelmeer überquerten sie in einem Boot. Die griechische Küstenwache wollte sie zurückschicken und erbarmte sich am Ende wegen der Kinder. "Die Familie hat mich verzweifelt gefragt, ob ich ihnen helfen kann. Da habe ich mich an Hans erinnert", sagt Irene Rossol, Pastoralassistentin in der Pfarre Leonding-St. Isidor. Für sie sind Menschen wie Eidenhammer "Leuchttürme der Hoffnung" und Brückenpfeiler, damit andere Menschen nicht zusammenbrechen. "Da ist sicher auch der Heilige Geist beteiligt", sagt Rossol.

Auch Eidenhammer ist Christ. Einer, für den Glaube und Taten zusammengehören. "Manche Kirchgänger reden von Solidarität, aber tun wenig." Geprägt hat ihn seine Mutter, die in der Nachkriegszeit stets eine warme Mahlzeit ans "Bettelfenster" stellte. "Sie hatte immer etwas übrig für die, die sonst nichts hatten", sagt der Innviertler.

"Freude teilen ist das Schönste"

Eidenhammer dankt seinen vielen Unterstützern, darunter seinem Freund Thomas Riedler, der ihm oft hilft, seiner Familie, Nachbarn, Bekannten und zahlreichen Organisationen: Der ÖAMTC transportiert kostenlos die gespendeten Autos in ganz Oberösterreich. Der Lions Club übernimmt die Anmeldung für verschenkte Pkws. Der 70-Jährige arbeitet auch mit der Regional-Caritas, dem Hilfswerk und dem OÖN-Christkindl zusammen. "Für mich ist es das Schönste, Freude teilen zu können. Bei jeder Übergabe eines Autos."

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at