52-jähriger Mühlviertler starb nach Motorradunfall in Königswiesen

Wie die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung berichtet, kollidierte der Mann aus dem Bezirk Freistadt gestern gegen 17.30 Uhr auf der B124 von Mönchdorf kommend in Richtung Königswiesen mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Linz gebracht, dort erlag er wenige Stunden seinen Verletzungen.

Lokalisierung: Königswiesen im Bezirk Freistadt

