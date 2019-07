52-Jährige in Amstetten getötet: Verdächtiger festgenommen

Die Handschellen klickten diese Woche, bestätigte Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Dienstagnachmittag einen Online-Bericht des "Kurier".

Nähere Angaben zum Festgenommenen bzw. zu dessen Verantwortung machten am Dienstag weder die Landespolizeidirektion Niederösterreich noch die Staatsanwaltschaft. Seitens der Anklagebehörde wurde eine Pressekonferenz am Mittwochnachmittag angekündigt, bei der Details bekanntgegeben werden sollen.

Die Ermordete stammte aus Waldhausen im Bezirk Perg, ihre Leiche wurde - wie berichtet - am 28. Mai in einem Gebüsch neben dem Einkaufszentrum WestSide City in Amstetten. Ein erstes Obduktionsergebnis ergab, dass die Frau durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Hals ums Leben gekommen war - sie dürfte erwürgt worden sein. Die Polizei bat die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Bluttat mehrmals um Hinweise und lobte für Anhaltspunkte auf den Gesuchten 5000 Euro aus. Anfang Juli hieß es seitens der Staatsanwaltschaft, dass in der Causa auch die Anwendung eines DNA-Massentests "grundsätzlich ein Thema" sei. "Der Moment ist noch nicht gekommen", betonte Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten jedoch. Wenig später teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit, dass der Täter nicht aus der Familie oder dem Umfeld des Opfer kommt und auch keine Nahverbindung zu der Oberösterreicherin hat.

Die Tochter hatte auf Facebook einen Hilferuf gestartet. "Bitte helft uns ... unsere Mama wurde gestern in Amstetten umgebracht... es ist beim Norma neben dem Cineplexx passiert ... es muss jemand was gesehen haben! Bitte teilt das so oft es geht! Danke!", schrieb die Frau Ende Mai.

Noch Anfang Juli sagte der Bürgermeister von Waldhausen gegenüber den OÖNachrichten: "Die Ungewissheit ist das Schlimmste, besonders für die Familie, aber auch für alle anderen in der Gemeinde. Weil man einfach gar nicht weiß, warum und wieso und von wem."