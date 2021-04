51-Jähriger von Baum erschlagen - im Spital verstorben

Der Waldbesitzer aus dem Bezirk Wels-Land wollte gegen 13 Uhr eine 20 Meter hohe Esche fällen. Mit einer Kettensäge schnitt er im unteren Teil des Stammes einen Keil heraus, von der anderen Seite schnitt er in den Stamm hinein. Plötzlich riss der Stamm ein und stürzte auf den Kopf und Oberkörper des 51-Jährigen. Nach der Reanimation durch den Notarzt wurde der Mann ins Klinikum Wels gebracht. Er hat jedoch so schwere Verletzungen erlitten, dass er kurze Zeit später verstarb. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Auch in Weyer ist am Freitag ein Mann bei Forstarbeiten schwer verletzt worden. >> Zum Artikel

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.