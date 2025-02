50 Jahre Zivildienst: Suche wird immer schwieriger

Franz Neuhauser kam 1975 zum Zivildienst an die Rotkreuz-Dienststelle Steyr – Bernhard Lehner gut 50 Jahre später. Nun trafen sie sich an der Bezirksstelle.

Wehrpflichtige Männer in Österreich können seit 50 Jahren den Zivildienst absolvieren. Mehr als 17.000 haben das seit Beginn bereits getan. Jedoch wird die Suche nach geeigneten Zivildienern immer schwieriger. Eine der vielen Auswirkungen des demografischen Wandels: Die Bevölkerung wird immer älter. Laut Rotkreuz-Präsident Gottfried Hirz konnte der Einrücktermin im April 2025 zwar mittlerweile besetzt werden. Für den Termin im Juli gebe es aber noch freie Stellen.

Zivildienst im Wandel

Einer, der den Zivildienst schon von Beginn an kennt, ist Franz Neuhauser. Der gelernte Tischler rückte vor 50 Jahren als einer von vier Oberösterreichern an. "Das prägte mein Leben", sagt er heute. Verändert hat sich seit dem viel. Anhand einer "Gewissensprüfung" wurde damals entschieden, ob jemand Zivildienst leisten durfte. "Es gehörte viel Mut dazu, sich für den Zivildienst zu entscheiden", erinnert sich der 70-Jährige.

Mehr zum Thema Menschen Menschen Franz Neuhauser: Pionier im Dienst der Menschlichkeit Vor 50 Jahren stellte die Bundesregierung unter Kanzler Bruno Kreisky (SP) die gesetzlichen Weichen für den Zivildienst, wie es ihn damals bereits ... Franz Neuhauser: Pionier im Dienst der Menschlichkeit

8 von 10 bleiben als Freiwillige

Heute ist die Hürde nicht mehr so groß. 630 junge Männer absolvieren in Oberösterreich jährlich den Zivildienst. Mit einer positiven Bilanz: Acht von zehn Zivildiener bleiben danach als Freiwillige beim Roten Kreuz. Dort werden sie zu einem essenziellen Mitglied und sind bei einem Drittel der Rettungseinsätze dabei. Auch aus finanzieller Sicht bringt die Alternative zum Wehrdienst einen Mehrwehrt, wie eine Studie der Wirtschaftsuniversität zeigt: Österreichweit liegt dieser bei 500 Millionen Euro.

Positiv in Erinnerung bleibt der Zivildienst auch bei vielen Absolventen. Laut Rotem Kreuz würden sich neun von zehn wieder dafür entscheiden. "Ich helfe gerne anderen Menschen, will was für mein Leben lernen und mich sinnvoll in unsere Gesellschaft einbringen", sagt der 21-jährige Bernhard Lehner. Er absolviert seit Juli 2024 seinen Zivildienst beim Roten Kreuz in Steyr-Stadt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Elena Muss Elena Muss