500.000 Euro Schaden: Cobra verhaftete Fahrraddieb bei Freundin

Ende November traf der Haftbefehl aus der Schweiz in Linz ein. Es handelt sich um das Mitglied einer "kriminellen Vereinigung, die sich auf den Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern und E-Fahrrädern spezialisiert hat. Die Bande arbeitete schwerpunktmäßig in der Schweiz und in Liechtenstein und hat seit Oktober 2019 Fährräder im Wert von 500.000 Euro gestohlen. Zur Bande gehört auch ein 27-jähriger Deutscher, russischer Abstammung. Die Kantonspolizei Zürich konnte im Zuge ihrer Ermittlungen einen Bezug nach Oberösterreich herstellen, weshalb die Fahnder des LKA Oberösterreich um Mitarbeit ersucht wurden. Der Mann solle sich in Linz aufhalten, so der Hinweis.

Gestern, Montag, schlug die Spezialeinheit Cobra in Linz zu. Der Mann wurde in der Wohnung seiner Freundin, einer Linzer Prosituierten, festgenommen. In ihrer Wohnung wurden mehrere E-Bikes und Mountainbikes, sowie Einbruchswerkzeuge sichergestellt. Derzeit wird ermittelt, ob diese Fahrräder in Oberösterreich gestohlen wurden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Deutsche in die Justizanstalt Linz überstellt.