5000 Euro Strafe für Beleidigung von Polizisten

Das Amtsgericht Passau hat einen Autofahrer zu einer Strafe von 5000 Euro verurteilt, weil er bei einer Radarkontrolle geblitzt wurde und dabei den Mittelfinger zeigte. Die Polizisten, die im Fahrzeug saßen, an dem das Radargerät befestigt war, stellten Strafantrag wegen Beleidigung.

Neun Monate hatte das Ermittlungsverfahren gegen den 53-jährigen Lenker gedauert. Ende Mai kam es sogar zu einer Gerichtsverhandlung, in der der Autofahrer den zuvor eingelegten Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzog. Er wurde wegen Beleidigung in zwei Fällen zu 50 Tagessätzen à 100 Euro verurteilt. In einem Brief an die beiden Polizisten hatte der 53-Jährige den Vorfall bedauert und sich entschuldigt.

Das Urteil hätte noch drastischer ausfallen können, der Strafrahmen für Beleidigung sieht Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr vor.