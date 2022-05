500 Meter vor dem Ziel: Rennradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Es war ein Sturz quasi bei der Zieleinfahrt: Rund 500 Meter bevor sie den Endpunkt ihrer Tour erreicht hätten, beendete ein schwerer Unfall die Radausfahrt zweier Mühlviertler im Alter von 43 und 54 Jahren am Sonntagnachmittag abrupt.

Der 54-Jährige verlor auf der talwärts führenden Sonnbergstraße im Bereich der Gemeindegrenze zwischen Sonnberg im Mühlkreis und Zwettl an der Rodl die Kontrolle über sein Rad, kam nach rechts von der abschüssigen Fahrbahn ab und stürzte kopfüber am Straßenbankett.

Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er in das Kepler Uniklinikum gebracht, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Kurz vor dem Unfall hatten die beiden Mühlviertler noch gemeinsam eine Rast eingelegt und dürften dabei wohl das ein oder andere Glas Alkohol genossen haben. So ergab der Altkotest des 43-Jährigen einen Wert von 1,36 Promille. Bei dem Unfallopfer war kein Test möglich.