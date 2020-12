500 Euro Strafe: Teurer Einkauf in Bayern

BRAUNAU. Volle Einkaufssackerl bei der Heimreise von Simbach kamen einen 38-jährigen Rumänen, der im Bezirk Braunau wohnt, teuer zu stehen. Er sei mit seiner Frau nur kurz einkaufen gewesen, schilderte er den Grenzpolizisten. Das ist aber seit 9. Dezember verboten.

Wie berichtet, hat Bayern die Ausnahmeregelung für den kleinen Grenzverkehr bis mindestens 5. Jänner ausgesetzt. Einkaufen oder Tanken jenseits der Grenze ist daher nicht mehr erlaubt.

Das ist offenbar noch nicht bei allen angekommen. Laut Aussendung der Simbacher Grenzpolizei war der Rumäne nicht der Einzige, der am vergangenen Wochenende trotz Verbot Einkaufsfahrten über die Grenze hinweg erledigte.

Mehr als ein Dutzend Menschen seien im Zuge der Kontrollen angezeigt worden, mehrere weitere Fälle seien da noch gar nicht erfasst. Die Strafen sind hoch: Je nach Verstoß drohen nun Bußgelder in der Höhe von 500 bis 5000 Euro. "Die tatsächliche Höhe der Strafe kommt immer auf den Einzelfall an", sagt ein Pressesprecher des Landratsamtes Passau. Bei Wiederholungstätern und Unbelehrbaren sind sogar Strafen bis zu 10.000 Euro möglich. Es werde auch weiterhin verstärkte Kontrollen geben, kündigt die Polizei an. "Die festgestellten Verstöße werden konsequent verfolgt", heißt es seitens der Beamten.

In Bayern gilt, wie berichtet, eine zehntägige Quarantänepflicht für Ein- und Ausreisende aus Risikoländern. Ausnahmen, die eine Einreise nach Bayern weiterhin ohne Quarantäne ermöglichen, sind unter anderem Berufs- und Ausbildungszwecke, Personen, die den Lebenspartner bzw. Ehegatten oder Verwandte und Verschwägerte ersten und zweiten Grades besuchen (der Besuch darf maximal 72 Stunden dauern). Für Fragen steht die Coronavirus-Hotline des Bayerischen Staatsministeriums unter 0049 89 122 220 zur Verfügung.

