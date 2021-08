50 Prozent Preisunterschiede bei Schulartikeln

Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich haben Preise in zwölf Geschäften verglichen, die Preisspanne für Erstklassler in der Volksschule betrug zwischen 56 und 108 Euro für den gesamten Warenkorb. Für jene in der Mittelschule waren es 78 bis 176 Euro.

Gut sparen könne man bei teureren Produkten wie Zirkel, Füllfeder und Schere. Zirkel beispielsweise können mit 19,99 Euro, aber auch nur mit 1,99 Euro zu Buche schlagen. Durch das gezielte Nutzen von Aktionspreisen und den Verzicht auf Markenprodukte fallen die Preise um mehr als 50 Prozent. Zeit sparen können Eltern und Kinder mit Shoppinglisten. In elf der zwölf von Konsumentenschützern besuchten Geschäfte werden Pakete nach Wunsch zusammengestellt. Das fertige Paket kann dann zu einem vereinbarten Zeitpunkt abgeholt werden. Mehr Infos: ooe.konsumentenschutz.at