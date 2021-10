50 Prozent aller Brandtoten über 65 Jahre alt

51,6 Prozent alleMenschen, die in Österreich zwischen den Jahren 2006 und 2020 bei einem Brand ums Leben kamen, waren über 65 Jahre alt, obwohl diese Altersgruppe nur einen Anteil von 18 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. Das ergab eine statistische Auswertung der Brandverhütungsstelle (BVS) Oberösterreich, die am Freitag präsentiert wurde. Auf die Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen entfallen hingegen nur 46,4 Prozent, obwohl sie 67,3 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.

Es gäbe mehrere Gründe für das höhere Risiko bei älteren Menschen, sagt BVS-Leiter Günther Schwabegger. "Im Alter lassen bei vielen der Seh- und Geruchssinn nach, sodass die Menschen den Brand erst zu spät bemerken", sagt Schwabegger. Auch die eingeschrenkte Mobilität sei ein Problem: "Oft gibt es keine guten Fluchtwege oder sie sind verstellt, sodass die Menschen sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen können."

Auch im Jahresdurchschnitt ergeben sich starke Unterschiede: Während im Dezember und Jänner 14 Prozent der Todesfälle in Folge von Bränden passieren, sind es im Juni und Juli nur jeweils fünf Prozent. Das hänge sicher auch mit der Tatsache zusammen, dass Feuerstätten und Ofen mit 11 Prozent die zweithäufigste Ursache für Brände mit Todesfolge sind. Die häufigste Todesursache ist aber mit 38 Prozent Rauchzeug, also Zigaretten. Weil Männer gerade in älteren Generationen mehr rauchen als Frauen, erkläre das auch den etwas höheren Anteil von Männern unter den Brandtoten.

Rauchmelder als Lebensretter

Rauchmelder könnten laut Fallanalysen ein Drittel aller Brandtoten in Österreich verhindern, sagt Schwabecker. "Ein Rauchwarnmelder kann zwar die Brandentstehung nicht verhindern, er sorgt aber mit einem lauten Warnton dafür, dass die Gefahr rechtzeitig erkannt wird, bevor ein Vollbrand entsteht." Seit 2013 müssen alle Neubauten in Oberösterreich mit Rauchmeldern ausgestattet werden, eine rückwirkende Pflicht besteht aber nicht. Die Brandverhütungsstelle schätzt, dass nur etwa 15 bis 20 Prozent aller Haushalte in Oberösterreich über Rauchmelder verfügen.

Dennoch sei die Rate der Brandtoten in Österreich laut Schwabegger im internationalen Vergleich sehr niedrig. Etwa 47 Menschen sterben jährlich in Österreich an Gebäudebränden. In Skandinavien oder den USA sei diese Zahl wesentlich höher. "Grund dafür ist einerseits, dass die Distanzen in Oberösterreich relativ gering sind. Aber auch die sehr gute Versorgung durch die Freiwilligen Feuerwehren ist da sicher ein Thema", sagt Schwabegger.