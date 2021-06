50-Jähriger erlag nach Sturz von Dach Verletzungen

Der Mann wurde zum Klinikum Wels geflogen, wo er trotz aller Bemühungen seinen schweren Verletzungen erlag. Das Unglück ereignete sich am Samstag Vormittag.

Der 50-Jährige, der zusammen mit weiteren Helfern am Dach arbeitete, trat auf eine Dachlatte, die abbrach. Der Mann stürzte in die Tiefe und verlor sofort das Bewusstsein. Seine beiden Brüder, die auch am Stadel mitarbeiteten, leisteten bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe. Der 50-Jährige verstarb später im Krankenhaus.