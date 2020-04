50 Ferkel verendeten bei Stallbrand

In Traunleiten (Gemeinde Steinhaus bei Wels) stand Dienstagabend auf einem Bauernhof ein Schweinestall in Flammen. Das Feuer war gegen 21:15 Uhr im Bereich der elektrischen Lüftungsanlage in der Zwischendecke des Gebäudes ausgebrochen. Der Vater des Hofbesitzers bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr. Es waren neun Feuerwehren mit 130 Helfern im Einsatz. Durch das Großaufgebot konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wirtschaftsgebäude verhindert werden.

Bei dem Feuer verendeten mindestens 13 Zuchtsauen und etwa 50 Ferkel, Personen wurde keine verletzt. Was den Brand ausgelöst hatte, ist noch unklar.

Gartenhütte in Vollbrand

Im Ortszentrum von Pinsdorf (Bezirk Gmunden) ist in der Nacht aus noch unbekannter Ursache eine Gartenhütte in Flammen aufgegangen. Gegen 1:30 Uhr nachts hatte ein Nachbar bemerkt, dass in der Holzhütte nebenan ein Feuer ausgebrochen war. Er verständigte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr Pinsdorf stand die Hütte bereits in Vollbrand. 130 Kräfte von neun Feuerwehren standen im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Der Brand war rasch eingedämmt. Verletzt wurde niemand.

Hecke fing Feuer

Bereits Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr in Wels zu einem Brand in einem Garten ausrücken. Ein 72-Jähriger wollte mit einem Flämmgerät das Unkraut an seinem Zaun entfernen. Wegen der derzeitigen Trockenheit fing die Hecke sofort zu brennen an und griff auf die Fassade der Nachbargarage über. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Personen wurden keine verletzt.

Und in Oberweis in Laakirchen (Bezirk Gmunden) beschäftigte ein Kaminbrand Dienstagabend drei Feuerwehren. Ein 77-Jähriger hatte einen offenen Kaminofen im Wohnzimmer seiner Wohnung beheizt. Als er einen alten Birkenholz-Hocker zerhackte und die drei Holzteile in den Kamin warf, kam es vermutlich aufgrund der Trockenheit des Holzes zu einer Stichflamme, worauf der Kamin zu brennen begann. Der Mann verständigte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte bei dem historischen Wohnhaus eintrafen, war bereits massiver Funkenflug aus dem Kamin erkennbar.

Bild: Feuerwehr Laakirchen

Die Feuerwehren Laakirchen, Oberweis und Steyrermühl waren mit sieben Fahrzeugen und 45 Helfern im Einsatz und ließen den Kamin kontrolliert ausbrennen.