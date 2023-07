5 Gründe, warum wir uns über den Regen freuen sollten

Dienstag und Mittwochvormittag regnet es in Oberösterreich endlich ergiebig. Mittwochnachmittag soll der flächendeckende Regen zwar vorbei sein, aber auch danach sei keine trockene Hitzephase in Sicht. "Unbeständig", fasst Christian Resch von Geosphere Austria das Wetter der kommenden Tage zusammen. "Immer wieder kann es Gewitter und Schauer geben, aber diese werden dann eher der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein sein", sagt der Meteorologe.

Brandgefahr mildern

Zumindest die Brandgefahr sei fürs Erste gemildert, sagt Günther Schwabegger von der Brandverhütungsstelle Oberösterreich: "Der Niederschlag reicht, um die Feuchtigkeit am Boden zu steigern, sodass es nicht mehr so leicht zu Flurbränden kommt."

Ernte sichern

Nicht nur deswegen ist der Regen auf den Feldern im Moment so wichtig. "Der Mais und die Sojabohne blühen gerade", sagt Helmut Feitzlmayr, Leiter der Abteilung Pflanzenbau bei der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Da sei der Wasserbedarf am höchsten. "Ist es zu dieser Zeit zu trocken, dann reduziert die Pflanze und bildet kleinere Maiskolben und weniger Hülsen bei Soja." Der Regen im Juli und August entscheidet also über die Ernte im Herbst. Auch die großen Flächen an Grünland dürfen nicht vergessen werden, sagt Feitzlmayer: Seit dem zweiten Schnitt in diesem Jahr gibt es Trockenprobleme, der dritte war vollkommen verdorrt. "Oberösterreich war das trockenste Bundesland, von Mitte Mai bis Mitte Juli war es durchgehend trocken." Da war der Regen dringend notwendig.

Luft wird reingewaschen

Außerdem werde die Luft durch den Niederschlag reingewaschen. Dadurch würde nicht nur weniger Staub in der Luft sein, auch die Pollen werden abgeregnet. Diese kommen derzeit aus Gräsern und Getreide, kleben durch die Nässe fest und fliegen daher nicht durch die Luft. So können auch Allergiker ein wenig entspannen.

Besser schlafen

Besonders angenehm: Bei kühler Umgebung lässt es sich besser schlafen. Und durch den Regen kühlt es merklich ab. "Wenn beim Schlafen das Fenster offen stehen kann und kühle Luft anstatt warmer hereinkommt, schläft man besser", sagt Allgemeinmediziner Wolfgang Ziegler. Außerdem finden es manche Menschen entspannend, wenn sie das Prasseln des Regens hören.

Weniger Unfälle

Bei Temperaturen über 30 Grad Celsius steigt das Unfallrisiko. Das zeigen Daten der Statistik Austria. "Hitze belastet das Herz-Kreislaufsystem, führt zu reduzierter Konzentrationsfähigkeit, viele reagieren gereizter", sagt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer. Abkühlung tut also auch im Straßenverkehr gut. Im Vorjahr passierten in Österreich an Tagen mit Temperaturen über 30 Grad Celsius um 18 Prozent mehr Unfällen als an kühleren Tagen, zeigt die Statistik.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Sarah Kowatschek Sarah Kowatschek