49-Jähriger von 800 Kilo schwerem Sack getroffen

Er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und war danach noch auch ansprechbar. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber zum Klinikum Wels geflogen.

Der Mann hatte kurz nach 9 Uhr in der Früh einen sogenannten "Bigbag", also einen großen Sack, gefüllt mit 800 Kilogramm Weizen, öffnen wollen. Dazu befestigte er diesen mit Schlaufen an der Gabel eines Teleskopladers und hob den Sack hoch. Allerdings hielten die Schlaufen dem Gewicht nicht lange stand – sie rissen nach kurzer Zeit. Der Sack fiel daraufhin zu Boden und traf den Mann an der Seite. Die alarmierte Feuerwehr kam dem Verletzten zu Hilfe und konnte ihn rasch befreien. Der Mann wurde dann mit dem Notfallhubschrauber zum Klinikum geflogen.