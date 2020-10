49-jähriger Mann von Schaltafel erschlagen

Eine Unachtsamkeit hat einem 49-Jährigen am Wochenende im Bezirk Grieskirchen das Leben gekostet. Der Mann wurde in Heiligenberg von einer Schaltafel getroffen und tödlich verletzt. Laut Polizei wollte er am Freitagabend beim Keller eines Wohnhauses die Schalung abbauen und wegräumen. Bei einer Tafel dürfte er die Klemmen zu früh gelöst haben. Als der Mann an der Tafel riss, löste sich diese von der Wand, kippte um und begrub den Mann unter sich.

Sein Bruder, der ebenfalls auf der Baustelle arbeitete, bemerkte den Unfall und kam ihm sofort zu Hilfe. Mit einem Kran hob er die Schaltafel an, befreite den Schwerverletzten und alarmierte die Rettung. Ein Rettungshubschrauber brachte den 49-Jährigen in die Kepler Uniklinik nach Linz. Dort kämpften die Ärzte vergeblich um sein Leben: Er erlag am Samstag seinen Verletzungen.

Ebenfalls bei einem Arbeitsunfall wurde in Munderfing (Bez. Braunau) ein 39-Jähriger schwer verletzt. Er geriet mit der Hose in die Kardanwelle eines Futterhäckslers und blieb mit dem linken Unterschenkel im Häcksler hängen. Er kam ins UKH Salzburg.

