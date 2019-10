47-jähriger Linzer starb nach Überholmanöver

Der Linzer und seine Tochter waren Montagabend in Linz Wegscheid mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Der Vater lenkte das Motorrad, seine 20-jährige Tochter saß auf dem Sozius. In der Landwiedstraße überholte der Mann dann ein Fahrzeug. Vor diesem Auto bog jedoch gerade ein anderes Auto in die Landwiedstraße ein.

Vater starb an der Unfallstelle

Der Motorradlenker prallte gegen dieses einbiegende Auto einer 21-Jährigen. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Seine Tochter wurde mit schweren Verletzungen in ein Linzer Krankenhaus gebracht. Die am Unfall beteiligte Autolenkerin blieb unverletzt.