46-Jähriger vor Tankstelle niedergeschlagen

Der Mann war mit den drei Männern in einem Lokal in Streit geraten, so die Polizei. Nachdem der 46-Jährige das Lokal gegen 5:30 Uhr verlassen hatte, folgten ihm die drei Unbekannten nach draußen. Im Tankstellenbereich wurde der Mann schließlich eingeholt und niedergeschlagen. Aufgrund seiner Verletzungen musste er von der Rettung ins LKH Vöcklabruck gebracht werden. Die alkoholisierten Täter dürften zu Fuß geflüchtet sein.

Die Ermittlungen laufen.

