46 hochpreisige Fahrräder gestohlen: 3 Männer in Linz in U-Haft

Seit dem Frühjahr 2024 waren die Täter in Ober- und Niederösterreich aktiv und entwendeten insgesamt 46 hochpreisige Fahrräder – vor allem E-Bikes – aus Kellerabteilen, Mehrparteienhäusern und Tiefgaragen, bis im Herbst die Handschellen klickten. Im August hatte eine aufmerksame Zeugin nach einem Diebstahl in einem Mehrparteienhaus in Brunnenthal im Bezirk Schärding den entscheidenden Hinweis gegeben, der die Ermittler schließlich auf die Spur eines 31-jährigen Kroaten aus Linz führte.

Als Mitarbeiter eines Zustellunternehmens hatte der Mann das Diebesgut entdeckt und die Tatorte ausgekundschaftet. Die Fahrräder wurden dann von der Gruppe gestohlen und nach Kroatien in den Raum Osijek gebracht, wo man sie Hehlern zu sogenannten "Paketpreisen" anbot. Sieben Mittäter im Alter zwischen 16 und 47 Jahren, allesamt kroatische Staatsbürger aus Linz, waren in die Delikte involviert, drei davon sitzen nun in der Justizanstalt Linz in Untersuchungshaft. Die übrigen Beschuldigten wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Durch die umfangreichen Ermittlungen konnten neun Diebstähle und 32 Einbruchsdiebstähle geklärt werden, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit. Vier E-Bikes, die zuvor im Zentralraum bei Einbruchsdiebstählen gestohlen worden waren, wurden sichergestellt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.