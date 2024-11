45-minütige Tortur: Ischler (44) zu Hause überfallen und schwer verletzt

Zu einem Albtraum wurde der Montagmorgen für einen 44-Jährigen in Bad Ischl. Durch eine unversperrte Kellertüre waren gegen 5.30 Uhr plötzlich zwei Räuber in sein Haus eingedrungen.

Augen zugeklebt, Knebel in den Mund gesteckt

Der Mann war allein im Gebäude und schlief noch im Wohnzimmer auf der Couch, als die zwei maskierten unbekannten Täter zuschlugen. Laut Polizei attackierten sie das Opfer mit brutalster Gewalt. Damit der Täter nichts mehr sehen konnte, klebten sie ihm mit einem Tape die Augen zu. Zudem wurde dem 44-Jährigen ein Knebel in den Mund gesteckt.

Das könnte Sie auch interessieren: Brutaler Raubüberfall auf die Familie von Josef Fill: "Da geht einem viel durch den Kopf"

Das Duo erbeutete Bargeld; um welche Summe es sich handelte, gab die Polizei nicht bekannt. Die Räuber durchsuchten die Räumlichkeiten und entdeckten dann einen Tresor. Sie forderten das Opfer auf, diesen zu öffnen. Der Mann beteuerte, dass er den Code nicht kenne. Das dürfte die Täter wütend gemacht haben, sodass sie wie wild auf den Bewohner einschlugen und eintraten. Dieser wurde schwer verletzt.

In Heizraum eingesperrt

Fast eine Dreiviertelstunde dauerte die Tortur, ehe die Räuber den gefesselten Mann in den Keller brachten, in den Heizraum sperrten und flüchteten. Durch ein Fenster schaffte es der 44-Jährige schließlich, zu entkommen und einen Nachbarn zu alarmieren. Der Schwerverletzte wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte laut Polizei noch nicht näher befragt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.