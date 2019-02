45 Mal ohne Führerschein erwischt: Bosnier aus Österreich ausgewiesen

VÖCKLABRUCK. Weil er im Bezirk Vöcklabruck unter anderem 45 Mal ohne Führerschein ein Kraftfahrzeug gelenkt hatte, wurde ein 23-jähriger Bosnier des Landes verwiesen. Offene Verwaltungsstrafe: 135.000 Euro

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Verkehrsregeln waren für ihn zweitrangig. Ein 23-jähriger bosnischer Staatsbürger, der von Geburt an in Österreich gelebt hatte, wurde in den vergangenen Jahren 45 mal ohne Führerschein erwischt. Die Kraftfahrzeuge hatte er dabei teilweise illegal umgebaut. Die Verwaltungsübertretungen führten nun zu derzeit noch offenen Geldstrafen von 135.000 Euro und offenen Primär-Freiheitsstrafen von 3 Jahren und 3 Monaten.

Außerdem ist der 23-Jährige verdächtig, mehrere Gerichtsdelikte (gewerbsmäßiger Betrug) begangen zu haben. Nun musste der Mann die Konsequenzen für sein beharrliches Missachten der Verkehrsregeln tragen: Er wurde aus Österreich ausgewiesen.

Johannes Beer von der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck nimmt diesen drastischen Fall zum Anlass um einmal mehr vor den Folgen zu warnen: "Die landläufig verbreitete Meinung, das Lenken eines Kraftfahrzeuges ohne Lenkberechtigung hätte keine nachhaltigen Konsequenzen trifft nicht zu", sagt er. Es drohen neben empfindlichen Geld- und Freiheitsstrafen auch die Leistungsfreiheit von Versicherungen im Schadensfall und "entsprechende Verschuldung des Schädigers".

