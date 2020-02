45-jähriger Leondinger nach Arbeitsunfall gestorben

Der Mann hatte an einer Arbeitsbühne mit einem Gewicht von einer Tonne gearbeitet. Beim Abmontieren kam es zu dem tragischen Unglück. Der Arbeiter war mit lebensgefährlichen Schädel-Hirn-Verletzungen eingeliefert worden. Die OÖN haben über den schweren Unfall in der Voesthalle berichtet.

Die Polizei bestätigte am Samstag auf Anfrage den Unfall, konnte aber den Tod des Mannes vorerst nicht bestätigen. Eine Sprecherin des Kepler Universitäts Klinikum Linz teilte am Abend mit, dass der Mann am Freitag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlag.

